Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Shin Tae-yong Siap Terbang ke Belanda dan Negara Lain Cari Penyerang Keturunan untuk Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |14:44 WIB
Breaking News: Shin Tae-yong Siap Terbang ke Belanda dan Negara Lain Cari Penyerang Keturunan untuk Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong siap cari penyerang berkualitas untuk Timnas Indonesia di luar negeri. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong untuk mendongkrak daya gedor Timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diperkuat lima penyerang. Sebut saja Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Dimas Drajad, Dendy Sulistyawan dan Hokky Caraka.

Rafael Struick

(Rafael Struick, penyerang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Dari lima penyerang di atas, tiga pemain di antaranya sempat diturunkan yakni Rafael Struick, Hokky Caraka dan Dimas Drajad. Sayangnya, tak ada satu pun dari mereka yang berhasil mencetak gol.

Secara permainan (khususnya saat melawan Australia), kualitas Timnas Indonesia sangat baik, namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itu, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri.

“Memang komposisi penyerang masih menjadi masalah. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan pak Erick (Ketua Umum PSSI) agar kita bisa dapat pemain baru yang lebih kuat,” kata Shin Tae-yong, mengutip dari YouTube Liputan6, Selasa (6/2/2024).

“Mungkin saya akan terbang ke Belanda atau negara mana pun untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi itu salah satu solusi untuk melengkapi pemain di posisi penyerang,” lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184289/timnas_indonesia_turun_ke_peringkat_123_dunia_pssi_pada_ranking_fifa_november_2025_terbaru_pssi-6P9j_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Peringkat 3 Raksasa Asia Tenggara Meroket, Skuad Garuda Merosot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184261/berikut_empat_pelatih_spesialis_asia_yang_jadi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia-p167_large.jpg
4 Pelatih Spesialis Asia yang Jadi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Timur Kapadze!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184255/timnas_indonesia_sudah_memesan_tempat_di_piala_asia_2027_pssi-7anZ_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia 2027 Tanpa Tampil di Babak Ketiga Kualifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184235/shin_tae_yong_sempat_lima_tahun_menangani_timnas_indonesia_pssi-VAYs_large.jpg
Exco PSSI Arya Sinulingga: Saya Pendukung Utama Shin Tae-yong untuk Sukses Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645077/higgs-games-island-sukses-selenggarakan-turnamen-hgi-ultah-cup-2025-di-makassar-yco.webp
Higgs Games Island Sukses Selenggarakan Turnamen HGI Ultah Cup 2025 di Makassar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Sadis! Media Inggris Sebut Gol Rizky Ridho Tak Pantas Menang Puskas: Membosankan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement