Breaking News: Shin Tae-yong Siap Terbang ke Belanda dan Negara Lain Cari Penyerang Keturunan untuk Timnas Indonesia!

Shin Tae-yong siap cari penyerang berkualitas untuk Timnas Indonesia di luar negeri. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong untuk mendongkrak daya gedor Timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diperkuat lima penyerang. Sebut saja Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Dimas Drajad, Dendy Sulistyawan dan Hokky Caraka.

(Rafael Struick, penyerang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Dari lima penyerang di atas, tiga pemain di antaranya sempat diturunkan yakni Rafael Struick, Hokky Caraka dan Dimas Drajad. Sayangnya, tak ada satu pun dari mereka yang berhasil mencetak gol.

Secara permainan (khususnya saat melawan Australia), kualitas Timnas Indonesia sangat baik, namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itu, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri.

“Memang komposisi penyerang masih menjadi masalah. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan pak Erick (Ketua Umum PSSI) agar kita bisa dapat pemain baru yang lebih kuat,” kata Shin Tae-yong, mengutip dari YouTube Liputan6, Selasa (6/2/2024).

“Mungkin saya akan terbang ke Belanda atau negara mana pun untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi itu salah satu solusi untuk melengkapi pemain di posisi penyerang,” lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut.