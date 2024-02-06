Reaksi Sandy Walsh Usai Kalahkan Shayne Pattynama di Liga Belgia 2023-2024: Menyala Abangku!

EUPEN – Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, baru saja berhadapan dengan rekan sekompatriotnya, Shayne Pattynama, dalam laga lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Sukses menang dalam laga tersebut, Sandy Walsh langsung bereaksi dengan mengunggah foto di media sosial Instagram pribadinya beserta caption menyala.

Ya, klub Sandy Walsh, KV Mechelen, sukses meraih kemenangan 1-0 atas KAS Eupen yang merupakan tim Shayne Pattynama dalam laga ke-24 Liga Belgia 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Kehrwegstadion, Minggu 4 Februari 2024.

Dalam laga tersebut, Sandy Walsh sendiri tampil selama 63 menit. Sedangkan Shayne Pattynama, dia yang menjalani debutnya di Liga Belgia dari bangku cadangan hanya bermain selama empat menit.

KV Mechelen pun sukses meraih kemenangan berkat aksi Daam Wonnebald Foulon. Dia menjadi pahlawan kemenangan KV Mechelen setelah mencetak gol pada menit ke-64.