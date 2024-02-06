Soal Peluang Yakob Sayuri Abroad, Bos PSM Makassar Pastikan Takkan Melarang

JAKARTA – CEO PSM Makassar, Sadikin Aksa, angkat bicara soal peluang pemain andalannya, Yakob Sayuri, abroad atau berkarier di klub luar negeri. Bos PSM Makassar itu pun memastikan tidak akan melarang Yakob Sayuri melakukan itu.

Nama Yakob sedang menjadi perbincangan yang cukup hangat. Winger berusia 26 tahun ini dirumorkan akan meninggalkan PSM Makassar. Rumor itu muncul setelah Yakob Sayuri mengunggah foto berwarna hitam putih dalam akun Instagram pribadinya dengan gestur mengatupkan kedua tangannya.

Menanggapi hal itu, Sadikin Aksa sebenarnya telah menjelaskan kalau sejatinya Yakob masih bersama PSM Makassar. Mengingat, dia masih terikat kontrak dua tahun bersama tim berjuluk Juku Eja tersebut.

Hanya saja, Sadikin Aksa tidak akan menghalang-halangi langkah Yakob untuk berkarir di luar negeri. Asalkan, pemain berlabel Timnas Indonesia sudah benar-benar siap meninggalkan Tanah Air.

“Kembali ke orangnya. Saya tidak mau melarang, tapi kalau pemainnya merasa siap,” kata Sadikin Aksa kepada awak media di Jakarta, dikutip Selasa (6/2/2024).

“Jadi gini, tidak semua pemain mau bermain di luar karena banyak juga pemain-pemain lokal kita bermain ke luar tidak siap. Jadi, bermain di luar itu harus punya kesiapan sendiri, apalagi Yakob baru nikah,” sambungnya.

Meski begitu, Sadikin masih ingin Yakob berseragam PSM Makassar. Tetapi, ditegaskan sekali lagi, Sadikin Aksa tidak akan memagari pemainnya itu karena memang akan berdampak positif jika bekarier di luar negeri.

“Kalau ditanya, saya ingin Yakob di Indonesia. Tetapi, kalau dia punya kesempatan main di luar, siapa yang tidak mau pemain Indonesia main di luar, baik itu menambah kepercayaan diri,” ujar Sadikin.