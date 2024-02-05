Hasil Real Madrid vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Gol Telat Marcos Llorente Selamatkan Los Rojiblancos

MADRID - Real Madrid dipaksa berbagi angka saat menjamu Atletico Madrid pada laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan bertajuk Derby Madrid itu berakhir tanpa pemenang dengan skor akhir 1-1.

Bermain di Santiago Bernabeu, Senin (5/2/2023) dini hari WIB, Real Madrid unggul lebih dulu lewat gol Brahim Diaz di babak pertama. Sementara tim tamu selamat dari kekalahan berkat gol telat Marcos Llorente pada menit ke-90+3'.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan antara dua tim kuat Kota Madrid berlangsung panas sejak awal pertandingan. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak pertandingan baru di mulai.

Menit ke-20, upaya Madrid akhirnya membuahkan hasil. Skema serangan dari sisi kanan, umpan silang Vazquez coba dihentikan Koke, tapi bola justru berbelok ke arah Brahim Diaz yang siap menusuk dan melepas tembakan jarak dekat.

Unggul satu gol membuat Real Madrid mulai mengendurkan tempo. Skor 1-0 -pun bertahan sampai jeda babak pertama.