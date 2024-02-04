Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Kandidat Kuat Juara Euro 2024, Nomor 1 Bertekad Cetak Sejarah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |18:52 WIB
5 Negara Kandidat Kuat Juara Euro 2024, Nomor 1 Bertekad Cetak Sejarah
5 Negara Kandidat Kuat Juara Euro 2024. (Foto: Media Timnas Portugal)
A
A
A

TERDAPAT 5 negara kandidat kuat juara Euro 2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Euro atau Piala Eropa 2024 akan digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024.

24 tim pun akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di Benua Biru tersebut. Kendati demikian, nyatanya hanya beberapa tim saja yang dijagokan untuk menjadi juaranya.

Tentu ada berbagai alasan yang membuat negara-negara tersebut disebut menjadi kandidat pemenang Euro 2024. Dimulai dari komposisi skuad, peran pelatih, sejarah, serta penampilan tim tersebut dalam beberapa laga terakhir. Lantas siapa lima kandidat terkuatnya di Euro 2024?

Berikut 5 Negara Kandidat Kuat Juara Euro 2024:

5. Spanyol

Timnas Spanyol

Timnas Spanyol menatap Euro 2024 dengan harapan yang sangat tinggi untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara lagi. Banyak pemain bintang di kubu Spanyol saat ini, namun masih ada sejumlah pemain yang penampilannya kadang bersinar tapi di satu momen meredup.

Banyak pemain muda yang kurang pengalaman membuat Spanyol kesulitan bersaing dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, Spanyol tetap layak dijagokan untuk menjadi juara.

4. Jerman

Timnas Jerman

Berstatus tuan rumah, Jerman pasti akan berusaha keras untuk bisa mengangkat piala di negara sendiri. Hanya saja, meski memiliki banyak pemain bintang, mereka sering bergelut untuk bangkit dalam laga-laga penting dalam beberapa tahun terakhir.

Kegagalan di Piala Dunia 2022 jelas masih menjadi momok untuk Jerman. Kendati demikian, ada harapan baru usai Julian Nagelsmann menjadi pelatih Timnas Jerman.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182820/timnas_indonesia_u_17-6CPv_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Tampil Gacor saat Kalahkan Honduras U-17, Nomor 1 Bintang Bhayangkara FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644659/863-atlet-muda-panahan-unjuk-gigi-di-milklife-archery-challenge-2025-seri-2-rkq.webp
863 Atlet Muda Panahan Unjuk Gigi di MilkLife Archery Challenge 2025 Seri 2
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/borobudur_marathon_hasto_kristiyanto.jpg
Finish 10K Borobudur Marathon 2025, Rasa Lelah Pelari Terbayar oleh Keindahan Alam Magelang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement