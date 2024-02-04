5 Negara Kandidat Kuat Juara Euro 2024, Nomor 1 Bertekad Cetak Sejarah

TERDAPAT 5 negara kandidat kuat juara Euro 2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Euro atau Piala Eropa 2024 akan digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024.

24 tim pun akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di Benua Biru tersebut. Kendati demikian, nyatanya hanya beberapa tim saja yang dijagokan untuk menjadi juaranya.

Tentu ada berbagai alasan yang membuat negara-negara tersebut disebut menjadi kandidat pemenang Euro 2024. Dimulai dari komposisi skuad, peran pelatih, sejarah, serta penampilan tim tersebut dalam beberapa laga terakhir. Lantas siapa lima kandidat terkuatnya di Euro 2024?

Berikut 5 Negara Kandidat Kuat Juara Euro 2024:

5. Spanyol





Timnas Spanyol menatap Euro 2024 dengan harapan yang sangat tinggi untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara lagi. Banyak pemain bintang di kubu Spanyol saat ini, namun masih ada sejumlah pemain yang penampilannya kadang bersinar tapi di satu momen meredup.

Banyak pemain muda yang kurang pengalaman membuat Spanyol kesulitan bersaing dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, Spanyol tetap layak dijagokan untuk menjadi juara.

4. Jerman





Berstatus tuan rumah, Jerman pasti akan berusaha keras untuk bisa mengangkat piala di negara sendiri. Hanya saja, meski memiliki banyak pemain bintang, mereka sering bergelut untuk bangkit dalam laga-laga penting dalam beberapa tahun terakhir.

Kegagalan di Piala Dunia 2022 jelas masih menjadi momok untuk Jerman. Kendati demikian, ada harapan baru usai Julian Nagelsmann menjadi pelatih Timnas Jerman.