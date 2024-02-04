Advertisement
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Hong Kong XI vs Inter Miami di Laga Uji Coba: Lionel Messi dan Luis Suarez Dicadangkan, The Herons Pesta Gol 4-1

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |18:00 WIB
Hasil Hong Kong XI vs Inter Miami di Laga Uji Coba: Lionel Messi dan Luis Suarez Dicadangkan, <i>The Herons</i> Pesta Gol 4-1
Lionel Messi dan Luis Suarez dicadangkan di laga Hong Kong XI vs Inter Miami. (Foto: Reuters)
A
A
A

HONG KONG - Inter Miami menang telak 4-1 atas tim tuan rumah Hong Kong XI di laga uji coba yang digelar di Hong Kong Stadium, pada Minggu (4/2/2024) sore WIB. Say

Dalam laga ini, Lionel Messi dan Luis Suarez tidak dimainkan meski terdaftar di susun pemain Inter Miami. Kedua mantan bintang Barcelona itu hanya menghangatkan bangku cadangan saja.

Meski begitu, The Herons -julukan Inter Miami- tetap tampil perkasa dan menang 4-1. Gol-gol kemenangan Inter Miami dicetak oleh Robert Taylor (40'), Lawson Sunderland (50'), Leonardo Campana (56'), dan R. Sailor (85'). Sedangkan Hong Kong XI hanya membalas satu gol via Henri Anier (43').

Jalannya Pertandingan

Megabintang Inter Miami, Lionel Messi, tidak terdaftar dalam starting line up pertama Hong Kong XI. Hal itu diduga lantaran kapten timnas Argentina tersebut sebelumnya mengalami cedera ringan saat laga persahabatan Inter Miami vs Al Nassr, Kamis (2/2/2024).

Saat itu, Inter Miami dibantai oleh klub Cristiano Ronaldo tersebut dengan skor 0-6. Messi yang jadi pemain pengganti pada menit ke-83, menggantikan Leonardo Campana, tidak bisa berbuat apa-apa.

Lionel Messi di laga Hong Kong XI vs Inter Miami (Reuters)

Kendati tanpa diperkuat oleh Lionel Messi dan Luis Suarez, The Herons tampil sangat menjanjikan pada laga kontra Hong Kong XI. Terbukti, The Herons telah menguasai penguasaan bola dengan 71 persen.

