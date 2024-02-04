Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Top Gabung AFF jika Piala AFF Masuk Kalender Resmi FIFA, Nomor 1 Permalukan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |11:17 WIB
5 Negara Top Gabung AFF jika Piala AFF Masuk Kalender Resmi FIFA, Nomor 1 Permalukan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023!
Berikut 5 negara top gabung AFF jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara top diprediksi gabung AFF jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA akan diulas Okezone. Presiden FIFA, Gianni Infantino, pernah menjanjikan Piala AFF akan dimasukkan ke dalam kalender resmi FIFA.

“Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang,” kata Gianni Infantino mengutip dari Zing News pada medio Januari 2023, atau kelar leg II final Piala AFF 2022 yang mempertemukan Thailand vs Vietnam.

“Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepakbola, mencapai hasil yang baik di sepakbola pria dan wanita,” lanjut pria yang beberapa kali menyebut Indonesia sebagai negara indah ini.

Jika AFF masuk kalender resmi FIFA, dijamin ada banyak negara top Asia yang berbondong-bondong ambil bagian di ajang ini. Sebab, kemenangan di ajang ini bakal diganjar poin yang terhitung banyak di ranking FIFA. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 5 negara top yang gabung AFF jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA:

5. Kirgistan

Timnas Kirgistan

Federasi Sepakbola Kirgistann pada medio Oktober 2023 mengadakan pertemuan dengan presiden AFF, Samet Khev. Isi pertemuan mereka ini adalah ketertarikan Kirgistan ambil bagian di turnamen garapan AFF.

“Presiden Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) Samet Khev dan Sekretaris Jenderal Winston Lee mengunjungi dan bekerjasama dengan Federasi Kirgistan,” tulis laporan The Thao 247.

“Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai banyak kesepakatan kerjasama, termasuk keikutsertaan Timnas Kirgistan di semua level turnamen yang diselenggarakan oleh AFF,” lanjut The Thao 247.

Halaman:
1 2 3
      
