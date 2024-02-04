Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Bakal Habis-habisan Lawan Arsenal demi Jurgen Klopp

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |12:10 WIB
Liverpool Bakal Habis-habisan Lawan Arsenal demi Jurgen Klopp
Skuad Liverpool bakal tampil habis-habisan lawan Arsenal demi Jurgen Klopp (Foto: Reuters/Phil Noble)
A
A
A

LIVERPOOL - Cesc Fabregas memprediksi Liverpool bakal tampil habis-habisan melawan Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Sebab, Darwin Nunez dan kawan-kawan ingin memberikan kado perpisahan manis bagi Jurgen Klopp.

Laga Arsenal vs Liverpool itu akan digelar Minggu (4/2/2024) pukul 23.30 WIB di Stadion Emirates. Pertandingan ini bisa dibilang menjadi laga yang penting bagi kedua kesebelasan yang tengah bersaing memperebutkan titel.

Tandukan Dominik Szoboszlai membawa Liverpool menjauh 3-0 atas Chelsea (Foto: Reuters/Carl Recine)

Liverpool tengah berada di puncak klasemen dengan koleksi 51 poin. Sementara Arsenal bertengger di urutan tiga dengan koleksi 46 poin seperti Manchester City yang berada di atasnya.

Arsenal memang sedikit diuntungkan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Namun, Fabregas mewanti-wanti Martin Odegaard dan kawan-kawan akan motivasi ekstra dari lawan.

“Kami juga harus memahami fakta secara emosional saya sangat percaya pada momen seperti ini, misalnya dengan kepergian Klopp,” ucap Fabregas, dilansir dari Metro, Minggu (4/2/2024).

Halaman:
1 2
      
