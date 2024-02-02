Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Wolverhampton Wanderers vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Setan Merah Menang Dramatis 4-3

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |05:29 WIB
Hasil Wolverhampton Wanderers vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Setan Merah Menang Dramatis 4-3
Man United menang 4-3 di kandang Wolves pada pekan ke-22 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER United meraih poin penuh kala bertamu ke markas Wolverhampton Wanderers di pekan ke-22 Liga Inggris 2023-2024. Bermain di Molineux Stadium, Jumat (2/2/2024), Setan Merah menang tipis dengan skor akhir 4-3.

Kedua tim berbalas gol di menit-menit akhir pertandingan. Gol telat Kobbie Mainoo membawa pasukan Erik ten Hag memastikan kemenangan di laga tandang mereka kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di depan pendukung lawan tak membuat Manchester United gentar. Mereka langsung bermain menyerang hingga berhasil unggul lebih dulu lewat gol cepat Marcus Rashford di menit kelima.

Wolves yang dikagetkan dengan gol cepat Setan Merah langsung memberikan respons. Tim tuan rumah bermain lebih agresif demi mencari gol penyeimbang.

Namun, alih-alih mencetak gol gawang mereka justru kembali kebobolan di menit ke-22. Rasmus Hojlund membawa Man United menjauh 2-0 hingga babak pertama selesai.

Halaman:
1 2
      
