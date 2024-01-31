Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia 2023: Wakil ASEAN Habis!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |04:04 WIB
Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia 2023: Wakil ASEAN Habis!
Timnas Korea Selatan menjadi peserta keenam di babak perempatfinal Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

BERIKUT daftar enam negara yang lolos perempatfinal Piala Asia 2023. Dari enam kesebelasan itu, tidak ada sama sekali wakil ASEAN atau Asia Tenggara!

Timnas Australia menjadi negara pertama yang lolos ke delapan besar Piala Asia 2023. The Socceroos menaklukkan wakil Asia Tenggara, Timnas Indonesia, dengan skor telak 4-0 pada Minggu 28 Januari 2024 malam WIB.

Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Kemudian, negara kedua yang memastikan lolos adalah Timnas Tajikistan. Debutan di Piala Asia itu sukses membekap Timnas UEA via adu penalti 5-3 usai bermain 1-1 di waktu normal hingga 120 menit.

Kemudian, laga dramatis terjadi antara Timnas Irak vs Timnas Yordania. Kedua kesebelasan saling berbalas gol hingga akhirnya The Chivalrous menang 3-2 di detik-detik akhir pertandingan pada Senin 29 Januari 2024!

Tuan rumah Timnas Qatar menjadi kesebelasan berikutnya. Mereka menaklukkan salah satu debutan lain di fase gugur Piala Asia, yakni Timnas Palestina, dengan skor tipis 2-1.

Bergeser ke Selasa 30 Januari 2024, Timnas Uzbekistan terus melaju ke babak perempatfinal. Mereka sukses menyingkirkan wakil Asia Tenggara tersisa, Timnas Thailand, dengan skor tipis 2-1!

Halaman:
1 2
      
