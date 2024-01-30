Hasil Uji Coba: Timnas Uzbekistan U-20 Cetak Gol Cepat, Timnas Indonesia U-20 Tertinggal 0-1!

HASIL uji coba laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-20 pun kini tengah tertinggal dengan skor 0-1 dari Timnas Uzbekistan U-20.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 digelar di Stadion Madya, Jakarta, pada Selasa (30/1/2024) malam WIB. Timnas Uzbekistan U-20 berhasil membuka keunggulan berkat aksi Reimov Mukhammedali pada menit ke-4.

Reimov Mukhammedali berhasil memanfaatkan umpan dengan baik dari Tulkinbekov Azizbek. Bola tendangannya pun tak bisa dihalau oleh Tofani hingga berbuah gol.

Ini merupakan laga uji coba kedua bagi Timnas Indonesia U-20. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- lebih dahulu melawan Thailand U-20. Berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat, 26 Januari 2024 malam WIB, Arkhan Kaka cs kalah 1-2.

Kondisi berbeda dari Timnas Indonesia U-20, Uzbekisan U-20 yang sebelumnya juga menjalani laga uji coba pada Minggu 28 Januari 2024 sore WIB, berhasil terhindar dari kekalahan. Duelnya melawan Thailand U-20 berakhir dengan skor 1-1.