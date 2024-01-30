Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Ditawari Latih Negara Lain, Tanda Bahagia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |17:00 WIB
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Ditawari Latih Negara Lain, Tanda Bahagia?
Media Malaysia soroti Shin Tae-yong yang dapat tawaran latih negara lain. (Foto: Instagram/@PSSI)
MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyoroti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mendapat tawaran melatih negara lain. Apakah Makan Bola bahagia jika Shin Tae-yong meninggalkan Timnas Indonesia?

Shin Tae-yong yang memiliki kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 30 Juni 2024. Meski baru saja mengantarkan Timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia, PSSI belum berniat memberikan kontrak baru kepada sang pelatih.

Shin Tae-yong

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan Shin Tae-yong akan mendapat perpanjangan kontrak jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Tentunya tak mudah merealisasikan target di atas. Pertama, skuad Garuda Muda tergabung di grup neraka bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia.

Kedua, Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga Shin Tae-yong tak bisa leluasa memanggil pemain-pemain terbaiknya. Di saat bersamaan, Shin Tae-yong mendapat penawaran dari negara lain sekira seminggu yang lalu.

Untung bagi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak mengiyakan penawaran tersebut. Shin Tae-yong ingin menghormati kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2024.

“Saya mendapatkan tawaran (melatih dari negara lain) sekira satu minggu lalu,” kata Shin Tae-yong mengutip dari Sports Kyunghyang, Selasa (30/1/2024).

