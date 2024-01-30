Terhenti di 16 Besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Dipuji Bek Australia

Penggawa Timnas Australia, Aziz Behich saat menghadapi para pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

DOHA - Bek Timnas Australia, Aziz Behich memberikan pujian atas performa Timnas Indonesia. Menurutnya Skuad Garuda mampu tampil menekan dengan baik dan membuat AUstralia kesulitan untuk mencetak gol.

Australia berhasil mengalahkan Timnas Indonesia 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Dalam pertandingan yang digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Gawang Timnas Indonesia harus kemasukan, setelah Elkan Baggott (12') melakukan gol bunuh diri. Lalu, Skuad Garuda mampu menunjukkan penampilan apik, tetapi Martin Boyle (45') mampu menggandakan keunggulan untuk Australia.

Sedangkan pada babak kedua, Australia justru kesulitan untuk menambah keunggulan usai Timnas Indonesia tampil bagus. Kendati demikian, Craig Goodwin (89') dan Harry Souttar (90+1') sukses menambah keunggulan Socceroos -julukan Timnas Australia.

Sementara Aziz Behich mengakui Timnas Indonesia menunjukkan performa bagus, karena bermain menekan dan membuat Australia kesulitan untuk mendapatkan gol. Namun, ia menilai Socceroos bisa mengembangan permainan, sehingga mampu mendapatkan gol tambahan.

“Kami selalu bisa berkembang, itu pasti. Terutama di 15, 20 menit pertama, mereka menekan dengan baik," kata Aziz Behich dikutip dari ESPN, Senin (29/1/2024).