Jurgen Klopp Diisukan Tangani Timnas Jerman, Wakil Presiden DFB Buka Suara

MUNICH – Wakil Presiden Federasi Sepakbola Jerman (DFB), Ronny Zimmermann, buka suara terkait kemungkinan Jurgen Klopp tangani Timnas Jerman. Zimmermann tidak menutup jalan bagi Klopp untuk menukangi skuad berjuluk Der Panzer setelah Piala Eropa 2024.

Seperti diketahui, Klopp telah memutuskan untuk meninggalkan Liverpool di akhir musim nanti. Ini menjadi keputusan yang mengejutkan, khususnya penggemar The Reds -julukan Liverpool- karena bisa dibilang dia merupakan salah satu pelatih yang membawa kesuksesan.

Lalu yang menjadi pertanyaannya, kemana Klopp akan meneruskan karirnya sebagai pelatih? Sudah cukup banyak rumor yang mengaitkan dengan sosok pelatih berusia 56 tahun tersebut. Tak terkecuali rumor yang menyebut kalau Klopp akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala Timnas Jerman.

Menyoal peluang Klopp menggantikan Nagelsmann di Timnas Jerman, Zimmermann pun buka suara. Wakil Presiden DFB itu menyampaikan, sosok Klopp sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Hal itu sudah terbukti dengan melihat rentetan hasil manis kala menukangi Borussia Dortmund dan Liverpool saat ini.

“Saya rasa kita tidak perlu membicarakan fakta bahwa Jurgen Klopp adalah pelatih yang brilian. Kita juga tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia juga bisa menjadi kandidat pelatih nasional,” kata Zimmermann, dilansir dari Goal International, Minggu (28/1/2024).

Zimmermann juga tidak menutup kemungkinan kalau pihaknya akan menjajaki peluang tersebut setelah gelaran Piala Eropa 2024. Karena setelah gelaran tersebut, DFB memang akan mengincar sosok pelatih baru untuk menggantikan Nagelsmann.