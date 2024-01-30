Penampilan Timnas Indonesia Tuai Pujian Meski Tersingkir di 16 Besar Piala Asia 2023

DOHA – Timnas Indonesia mendapatkan pujian tinggi kendati tersingkir dari Piala Asia 2023. Jurnalis ESPN, Gabriel Tan menilai Timnas Indonesia berhasil menunjukkan perkembangan signifikan di turnamen itu.

Timnas Indonesia harus puas terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong itu dihentikan Australia 0-4 di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) kemarin.

Walau harus ‘pulang kampung’, perjuangan Timnas Indonesia mendapat acungan jempol dari Gabriel Tan. Jurnalis yang juga pengamat sepak bola Asia itu kagum dengan perjuangan dan perkembangan Timnas Indonesia.

“Meskipun peringkat mereka saat ini berada di peringkat yang rendah, hal ini (mencapai babak 16 besar) merupakan tanda seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam beberapa waktu terakhir,” tulis Gabriel Tan dalam artikelnya di ESPN, dikutip pada Senin (29/1/2024).

Menembus babak 16 besar Piala Asia merupakan prestasi baru bagi Skuad Garuda. Dalam sejarah keikutsertaan dalam empat turnamen sebelumnya, Timnas Indonesia hanya mampu bermain di fase grup.