HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Hernandez Mundur, Thomas Tuchel Kirim Kode ke Barcelona

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |11:26 WIB
Xavi Hernandez Mundur, Thomas Tuchel Kirim Kode ke Barcelona
Thomas Tuchel isyaratkan siap hengkang ke Barcelona (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNCHEN - Thomas Tuchel terang-terangan mengatakan dirinya tertarik untuk melatih di Spanyol. Hal tersebut sebagai isyarat tertarik untuk menggantikan posisi Xavi Hernandez di Barcelona.

Sebelumnya, Xavi Hernandez telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Barcelona pada akhir musim 2023-2024. Hal tersebut terjadi usai Blaugrana -julukan Barcelona- menelan kekalahan 3-5 dari Villarreal dalam laga lanjutan Liga Spanyol, Minggu (28/1/2024).

 

Kekalahan dari Villarreal pun membuat Barcelona semakin menjauh dari gelar juara Liga Spanyol musim ini. Sebab, El Barca menempati posisi keempat dengan 44 poin dan tertingga 11 angka dari Girona.

Kabar mundurnya Xavi Hernandez dari Barcelona pun mendapatkan respon dari Thomas Tuchel. Pasalnya, ia mengaku tertarik untuk kembali melatih di luar negri, salah satunya Spanyol.

 BACA JUGA:

"Pindah ke luar negeri akan menarik bagi saya lagi. Spanyol memiliki liga yang luar biasa," kata Thomas Tuchel dikutip dari Sports Mole, Selasa (30/1/2024).

"Dari sudut pandang saya, dan berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan orang-orang Spanyol, mereka mempunyai rasa percaya diri yang luar biasa," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
