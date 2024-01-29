Hasil Timnas Irak vs Timnas Yordania di 16 Besar Piala Asia 2023: Menang Dramatis 3-2, The Chivalrous Tembus Perempatfinal!

Timnas Yordania menang dramatis 3-2 atas Timnas Irak di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

DOHA - Hasil Timnas Irak vs Timnas Yordania di 16 Besar Piala Asia 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar, Senin (29/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk The Chivalrous.

Gol bagi Yordania disarangkan Yazan Al-Naimat (45+1'), Yazan Al-Arab (90+5'), dan Nizar Al-Rashdan (90+7'). Sementara itu, Irak sempat membalikkan skor via Saad Natiq (68') dan Aymen Hussein (76').

Jalannya Pertandingan

Irak dan Yordania bermain lepas sejak menit babak pertama ditiupkan wasit. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas tinggi dalam usaha mendominasi laga.

Memasuki pertengahan babak pertama kedua tim pun saling jual dan beli serangan. Namun, peluang yang tercipta belum mampu dimaksimalkan Yordania dan Irak untuk menjadi gol.

Pada menit ke-45+1, Yordania akhirnya memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian itu usai Yazan Abdallah Alnaimat dengan tenang membobol gawang Singa Mesopotamia.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Jordania sementara waktu mampu unggul 1-0 atas Irak.

Irak lebih agresif dalam urusan menyerang ke pertahanan ke pertahanan tim lawan. Oleh dikarenakan, tim asuhan Jesus Cassas Garcia tidak ingin menelan kekalahan dalam laga itu.

Pada menit ke-68, Irak akhirnya menyamakan dapat menyamakan kedudukan. Oleh dikarenakan, Saad Natiq mampu memanfaatkan umpan Ali Jasim untuk menjadi gol ke gawang Yordania.

Irak makin di atas angin karena kini berbalik unggul atas Yordani usai Aymen Hussein mencetak gol pada menit ke-76. Sayangnya, pemain itu diganjar kartu kuning kedua dan langsung mendapatkan hukuman kartu merah pada menit ke-77.