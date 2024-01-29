Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Irak vs Timnas Yordania di 16 Besar Piala Asia 2023: Menang Dramatis 3-2, The Chivalrous Tembus Perempatfinal!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |20:34 WIB
Hasil Timnas Irak vs Timnas Yordania di 16 Besar Piala Asia 2023: Menang Dramatis 3-2, <i>The Chivalrous</i> Tembus Perempatfinal!
Timnas Yordania menang dramatis 3-2 atas Timnas Irak di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

DOHA - Hasil Timnas Irak vs Timnas Yordania di 16 Besar Piala Asia 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar, Senin (29/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk The Chivalrous.

Gol bagi Yordania disarangkan Yazan Al-Naimat (45+1'), Yazan Al-Arab (90+5'), dan Nizar Al-Rashdan (90+7'). Sementara itu, Irak sempat membalikkan skor via Saad Natiq (68') dan Aymen Hussein (76').

Yazan Al-Naimat membawa Timnas Yordania memimpin 1-0 atas Timnas Irak jelang turun minum (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

Jalannya Pertandingan

Irak dan Yordania bermain lepas sejak menit babak pertama ditiupkan wasit. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas tinggi dalam usaha mendominasi laga.

Memasuki pertengahan babak pertama kedua tim pun saling jual dan beli serangan. Namun, peluang yang tercipta belum mampu dimaksimalkan Yordania dan Irak untuk menjadi gol.

Pada menit ke-45+1, Yordania akhirnya memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian itu usai Yazan Abdallah Alnaimat dengan tenang membobol gawang Singa Mesopotamia.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Jordania sementara waktu mampu unggul 1-0 atas Irak.

Irak lebih agresif dalam urusan menyerang ke pertahanan ke pertahanan tim lawan. Oleh dikarenakan, tim asuhan Jesus Cassas Garcia tidak ingin menelan kekalahan dalam laga itu.

Pada menit ke-68, Irak akhirnya menyamakan dapat menyamakan kedudukan. Oleh dikarenakan, Saad Natiq mampu memanfaatkan umpan Ali Jasim untuk menjadi gol ke gawang Yordania.

Irak makin di atas angin karena kini berbalik unggul atas Yordani usai Aymen Hussein mencetak gol pada menit ke-76. Sayangnya, pemain itu diganjar kartu kuning kedua dan langsung mendapatkan hukuman kartu merah pada menit ke-77.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642509/legenda-mu-patrice-evra-menyapa-fans-dan-meriahkan-liga-kita-festival-di-jakarta-lsr.webp
Legenda MU Patrice Evra Menyapa Fans dan Meriahkan Liga Kita Festival di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras di Piala Dunia U-17 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement