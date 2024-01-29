Jika Shin Tae-yong Gagal Capai Target di Piala Asia U-23 2024, PSSI Tertarik Ambil Pelatih dari Jerman atau Jepang?

Shin Tae-yong bisa dipecat PSSI jika gagal antar Timnas Indonesia U-23 ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: REUTERS)

JIKA Shin Tae-yong gagal mencapai target di Piala Asia U-23 2024, PSSI tertarik ambil pelatih dari Jerman atau Jepang? Sekadar diketahui, kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong jika pelatih asal Korea Selatan itu mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke fase gugur atau perempatfinal Piala Asia U-23 2024 (jumlah peserta hanya 16 tim).

Tentunya sulit merealisasikan target di atas. Pertama, Timnas Indonesia U-23 tergabung di grup neraka bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Nantinya hanya dua tim teratas yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Kedua, Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Dengan begitu, sulit bagi Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain terbaiknya yang merumput di luar negeri seperti Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (Suwon FC), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Ivar Jenner (Jong Utrecht) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

“Kalau U-23 nya bisa lolos grup Piala Asia U-23 2024 (kontrak Shin Tae-yong diperpanjang). Kan memang itu janjinya, lolos grup,” kata Erick Thohir lewat sambungan video call usai acara nonton bareng di Kantor Kemenpora, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB.

“Jadi kalau sekarang (Piala Asia 2023 lolos) 16 besar. Nanti di U-23 kan 16 tim, jadi lolos grup menjadi 8 besar, itu targetnya,” tegas mantan presiden Inter Milan ini.