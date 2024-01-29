Momen Akun Resmi Piala Dunia Ikut Mampir ke Instagram Timnas Indonesia, Beri Apresiasi ke Skuad Garuda Usai Tersingkir dari Piala Asia 2023

Akun resmi Piala Dunia turut komentari perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Timnas Indonesia)

MOMEN akun resmi Piala Dunia ikut mampir ke Instagram Timnas Indonesia usai Justin Hubner cs tersingkir dari Piala Asia 2023. Akun Instagram resmi Piala Dunia @fifaworldcup itu turut memberi apresiasi ke Timnas Indonesia yang sudah berjuang keras di Piala Asia 2023.

Ya, Timnas Indonesia tersingkir dari ajang Piala Asia 2023 usai kalah 0-4 dari Australia dalam babak 16 besar. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium, Qatar, Minggu 28 Januari 2024.

Usai laga itu rampung digelar, akun Timnas Indonesia pun mengunggah foto skuad lengkap beserta sang pelatih, Shin Tae-yong. Postingan itu pun turut menuliskan caption, "Bangga Garuda,” sebagai tanda berakhirnya perjuangan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023.

"Terima kasih atas dukungan tak kenal lelah dari Sobat Garuda kepada Timnas Indonesia sepanjang Piala Asia Qatar 2023," caption akun Timnas Indonesia.