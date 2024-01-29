Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Akun Resmi Piala Dunia Ikut Mampir ke Instagram Timnas Indonesia, Beri Apresiasi ke Skuad Garuda Usai Tersingkir dari Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |14:38 WIB
Momen Akun Resmi Piala Dunia Ikut Mampir ke Instagram Timnas Indonesia, Beri Apresiasi ke Skuad Garuda Usai Tersingkir dari Piala Asia 2023
Akun resmi Piala Dunia turut komentari perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Timnas Indonesia)
A
A
A

MOMEN akun resmi Piala Dunia ikut mampir ke Instagram Timnas Indonesia usai Justin Hubner cs tersingkir dari Piala Asia 2023. Akun Instagram resmi Piala Dunia @fifaworldcup itu turut memberi apresiasi ke Timnas Indonesia yang sudah berjuang keras di Piala Asia 2023.

Ya, Timnas Indonesia tersingkir dari ajang Piala Asia 2023 usai kalah 0-4 dari Australia dalam babak 16 besar. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium, Qatar, Minggu 28 Januari 2024.

Akun resmi Piala Dunia

Usai laga itu rampung digelar, akun Timnas Indonesia pun mengunggah foto skuad lengkap beserta sang pelatih, Shin Tae-yong. Postingan itu pun turut menuliskan caption, "Bangga Garuda,” sebagai tanda berakhirnya perjuangan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023.

"Terima kasih atas dukungan tak kenal lelah dari Sobat Garuda kepada Timnas Indonesia sepanjang Piala Asia Qatar 2023," caption akun Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642477/hasil-kualifikasi-piala-dunia-2026-timnas-amputasi-indonesia-takluk-dari-irak-iei.webp
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Amputasi Indonesia Takluk dari Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/marco_bezzecchi_berhasil_menjuarai_motogp_portugal.jpg
Alex Marquez Peringatkan Ducati usai Marco Bezzecchi Juara di MotoGP Portugal 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement