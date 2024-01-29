Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Meski Tersingkir, Indra Sjafri Apresiasi Kehebatan Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia ke 16 Besar Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |03:40 WIB
Meski Tersingkir, Indra Sjafri Apresiasi Kehebatan Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia ke 16 Besar Piala Asia 2023
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bersama Indra Sjafri. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri, memuji kehebatan Shin Tae-yong yang berhasil membawa Timnas Indonesia bermain di babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut Indra Sjafri, pencapaian itu pantas mendapatkan apresiasi dan layak disebut sebuah prestasi membanggakan.

Ya, Timnas Indonesia bermain di babak 16 besar dan mencatatkan sejarah sebagai penampilan pertama Garuda di fase gugur Piala Asia. Sayangnya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Gawang Timnas Indonesia harus kebobolan dua gol sebelum turun minum lewat gol bunuh diri Elkan Baggott (12’) dan Martin Boyle (45’). Kemudian kembali kecolongan di akhir-akhir babak kedua lewat gol Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Kekalahan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia harus angkat koper dari ajang empat tahunan tersebut. Namun begitu, perjuangan pasukan Shin Tae-yong layak mendapat apresiasi. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Skuad Garuda berhasil melangkahkan kakinya sampai babak 16 besar.

Indra Sjafri

Indra Sjafri pun turut memberi apresiasi atas perjuangan Timnas Indonesia. Dia juga sedikit menyinggung kalau Shin Tae-yong mampu menunjukan kinerja ciamik dengan membawa Skuad Garuda cetak sejarah. Pelatih Timnas Indonesia U-20 ini memuji prestasi yang telah diraih itu.

“Tiga tahun yang lalu kami ketemu dengan Coach Shin, punya cita-cita membangun tim nasional dengan melakukan reformasi pembentukan tim nasional,” tutur Indra Sjafri kepada wartawan usai acara nonton bareng di Kantor Kemenpora, dikutip Senin (29/1/2024).



      
