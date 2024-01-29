Dirumorkan Jadi Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona, Thiago Motta Bilang Begini

BOLOGNA – Barcelona dipastikan ditinggalkan sang pelatih, Xavi Hernandez di akhir musim 2023-2024. Beberapa pelatih pun dikaitkan akan menggantikan posisi Xavi, termasuk di antaranya ada nama juru taktik Bologna, yakni Thiago Motta.

Motta pun mendengar isu dirinya yang akan ke Barcelona. Namun, sampai saat ini ia menegaskan belum ada pembicaraan dari pihak Barcelona terkait skenario tersebut.

Untuk yang belum tahu, Xavi secara mengejutkan mengumumkan kalau dirinya akan cabut dari Blaugrana -julukan Barcelona- pada akhir musim ini. Keputusan mengejutkan itu diungkapkan olehnya setelah Barcelona dipermalukan Villarreal 3-5 pada lanjutan Liga Spanyol 2023/2024.

Meski sebenarnya, kontrak pelatih berusia 44 tahun itu baru akan habis pada 30 Juni 2025. Tapi Xavi memilih untuk mundur lebih dini. Mungkin karena memang situasi saat ini yang mana banyak tekanan lantaran Blaugrana sudah kehilangan dua kesempatan meraih trofi yaitu Piala Super Spanyol dan Copa del Rey.

Mengenai sosok pengganti Xavi, sebenarnya cukup banyak sosok yang digosipkan. Seperti Michel Sanchez (pelatih Girona), Imanol Alguacil (pelatih Real Sociedad), hingga Rafael Marquez (pelatih Barcelona B). Namun belakangan ada gosip yang cukup mengejutkan, di mana nama Motta dikabarkan menjadi salah satu calon kandidat kuat pengganti Xavi.

Menanggapi gosip itu, Motta tidak ingin berkomentar banyak. Pelatih berusia 41 tahun itu bahkan seakan membantah rumor tersebut karena sampai saat ini tidak ada kabar ataupun omongan mengenai sosok pengganti Xavi di Barcelona.