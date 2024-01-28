Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 4-0 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Turun Drastis?

Berikut update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 4-0 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 4-0 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bersua Australia di Stadion Jassim bin Hamad pada Minggu, (28/1/2024) malam WIB.

Meski ranking FIFA Timnas Indonesia dan Australia terpaut sekira 119 anak tangga, skuad Garuda tidak minder. Skuad asuhan Shin Tae-yong berani bermain terbuka dan beberapa kali menciptakan peluang lewat sepakan Justin Hubner dan Marselino Ferdinan.

(Umpan silang Jackson Irvine berujung kepada gol pertama Australia ke gawang Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Kegigihan Timnas Indonesia sayangnya belum memberikan hasil positif. Tim Socceroos –julukan Australia– berhasil memanfaatkan sedikit kelengahan yang ada di lini pertahanan Timnas Indonesia.

Gol pertama Australia tercipta setelah umpan silang Jackson Irvine dibelokkan arahnya oleh bek Timnas Indonesia, Elkan Baggot, di menit 12. Skor 1-0 untuk keunggulan Australia.

Di pengujung babak pertama, Australia racikan Graham Arnold menggandakan keungulan lewat sundulan terbang Martin Boyle. Skor berubah 2-0 untuk keunggulan Australia bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Australia mencetak dua gol tambahan via sepakan Craig Goodwin pada menit 89 dan sundulan Harry Souttar (90+1).

Kekalahan ini membuat langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, Australia lolos ke perempatfinal Piala Asia 2023 dan akan menunggu pemenang laga Arab Saudi vs Korea Selatan di 16 besar.