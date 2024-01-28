Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Graham Arnold Klaim Timnas Indonesia Bakal Bikin Australia Frustrasi di 16 Besar Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:52 WIB
Graham Arnold Klaim Timnas Indonesia Bakal Bikin Australia Frustrasi di 16 Besar Piala Asia 2023
Pelatih Timnas Australia Graham Arnold waspada dengan Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
DOHA - Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, mengklaim Timnas Indonesia akan membuat anak asuhnya frustasi sepanjang laga di 16 besar Piala Asia 2023. Ia menilai skuad Garuda memiliki banyak kekuatan di berbagai aspek.

Hal itu diungkapkan Arnold jelang laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB. Ia mengaku telah menonton laga-laga tim Merah Putih termasuk saat kalah 1-3 dari Timnas Jepang.

Jordan Bos menggandakan keunggulan Timnas Australia 2-0 atas Timnas India (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

"Saya baru saja menyaksikan mereka (Indonesia) bermain melawan Jepang dan mereka kalah 1-3 dan mereka melakukan persiapan dengan baik,” kata Arnold, dikutip dari FTBL, Minggu (28/1/2024).

Sesuai pernyataannya di atas, Arnold menilai Timnas Indonesia sudah mengevaluasi laga sebelumnya dan mempersiapkan diri untuk melawan anak asuhnya. Menariknya, ia mengklaim skuad Garuda memiliki banyak kekuatan sehingga diprediksi membuat The Socceroos frustrasi.

“Mereka (Indonesia) punya banyak kekuatan, kami tahu mereka akan berlari dan bertarung dan membuat frustrasi selama 90 menit," aku Arnold.

Pria asal Australia itu tetap menaruh rasa optimistis Jackson Irvine dan kawan-kawan akan tampil lebih baik saat bersua Timnas Indonesia nanti. Ia bahkan yakin Australia bakal meraih kemenangan sehingga bisa melaju ke babak perempatfinal.

