HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Lihat Timnas Indonesia Punya Perasaan Baik untuk Kalahkan Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:41 WIB
Sandy Walsh Lihat Timnas Indonesia Punya Perasaan Baik untuk Kalahkan Australia di 16 Besar Piala Asia 2023
Sandy Walsh lihat Timnas Indonesia sudah siap lumat Timnas Australia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
A
A
A

DOHA - Bek kanan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menyebut timnya memiliki perasaan yang baik untuk mengalahkan Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Ia menegaskan skuad Garuda siap memberi segalanya demi mencetak sejarah baru.

Hal itu diungkapkan Sandy jelang laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Qatar, Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB. Ia mengatakan, persiapan untuk melawan The Socceroos sudah maksimal.

Sandy Walsh mencetak gol bagi Timnas Indonesia ke gawang Timnas Jepang (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

Bahkan, Sandy memastikan pasukan Shin Tae-yong itu sudah berlatih dengan detail untuk mengantisipasi permainan Australia. Pemain kelahiran Belgia itu menganggap laga kontra juara Piala Asia 2015 tersebut bakal sangat menyenangkan.

"Jadi, persiapannya sudah berjalan dengan baik. Namun, belum selesai. Jadi hari ini adalah latihan penting untuk memperbaiki detail penting permainan. Game yang menyenangkan besok (malam ini)," kata Sandy, dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Minggu (28/1/2024).

Lebih lanjut, pemain berusia 28 tahun itu menjelaskan segenap penggawa Timnas Indonesia memiliki perasaan yang positif untuk mengalahkan Australia. Bahkan, skuad Merah Putih siap untuk tampil habis-habisan demi menciptakan sejarah baru yakni lolos ke babak perempatfinal Piala Asia.

"Saya pikir kami memiliki perasaan yang baik, kami menciptakan apa yang kami ciptakan untuk menang," jelas Sandy.

Halaman:
1 2
      
