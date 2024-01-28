Hasil Las Palmas vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Los Blancos Menang Comeback 2-1, Aurelien Tchouameni Jadi Pahlawan

LAS PALMAS – Real Madrid memetik kemenangan penting di kandang Las Palmas pada pekan ke-22 Liga Spanyol 2023-2024, Sabtu (27/1/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Gran Canaria, Madrid tepatnya menang tipis 2-1 atas tim tuan rumah.

Dalam laga tersebut, sejatinya Madrid tertinggal lebih dulu di menit 53 gara-gara gol Javier Munoz. Namun, Los Blancos –julukan Madrid– berhasil membalas berkat gol Vinicius Junior di menit 65 dan Aurelien Tchouameni pada menit ke-84.

Dengan kemenangan atas Las Palmas, Madrid kembali menguasai puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024. Madrid unggul dua angka dari Girona yang bertengger di posisi kedua.

Jalannya Pertandingan

Real Madrid bermain dengan tempo lambat pada awal pertandingan di babak pertama. Los Blancos -julukan Real Madrid- mengandalkan permainan umpan pendek untuk membongkar pertahanan Las Palmas.

Walau demikian, Las Palmas bermain tenang dan berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Alex Suarez dan kolega meredam serangan Los Blancos dengan hati-hati, kemudian melancarkan serangan balik cepat.

Jual beli serangan terjadi memasuki pertengahan pertandingan di babak pertama. Namun demikian, serangan dari Las Palmas terpantau lebih efektif ketimbang Rodrygo dan kolega.

Sayangnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Berlanjut pada babak kedua, Real Madrid bermain dengan lebih agresif sejak awal pertandingan.

Namun begitu, Las Palmas justru berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan keras Javier Munoz (53’). Munoz sukses memaksimalkan umpan matang dari Sandro Ramirez, Las Palmas unggul 1-0.