HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Augsburg vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Cetak Gol, The Bavarians Menang 3-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |23:41 WIB
Hasil Augsburg vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Cetak Gol, <i>The Bavarians</i> Menang 3-2
Bayern Munich menang 3-2 atas Augsburg di Liga Jerman 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

AUGSBURG Bayern Munich menang tipis atas Augsburg di laga pekan ke-19 Liga Jerman 2023-2024, pada Sabtu (27/1/2024) malam WIB. Bermain di WWK Arena, Augsburg, Jerman, tim berjuluk The Bavarians itu tepatnya menang dengan skor 3-2.

Bayern menang berkat gol dari Aleksandar Pavlovic (23’), Alphonso Davies (45+5’), dan Harry Kane (58’). Sedangkan Augsburg hanya bisa membalas lewat brace Ermedin Demirovic (52’, 90+4’).

Dengan kemenangan itu, Bayern yang menempati posisi kedua di klasemen sementara Liga Jerman 2023-2024 terus mendekati Bayer Leverkusen yang berada di peringkat pertama. Kedua tim kini hanya berjarak satu poin!

Jalannya Pertandingan

Bayern Munich langsung tertekan sejak awal pertandingan. Augsburg hampir mendapatkan penalti setelah lengan Matthijs de Ligt terlihat menghalau tendangan Ermedin Demirovic.

Namun begitu, wasit memutuskan penalti tidak diberikan setelah peninjauan lewat Video Assistant Referee (VAR). Setelah itu, giliran Bayern Munich yang tampil agresif untuk mengancam pertahanan Augsburg.

Augsburg vs Bayern Munich

Tidak butuh waktu lama, Aleksandar Pavlovic (23’) sukses mencetak gol lewat tendangan terukurnya. Setelah gol itu, Die Rotten -julukan Bayern Munich- memanfaatkan momentum untuk mendominasi permainan.

Augsburg yang tertekan pun kembali kebobolan sebelum turun minum. Adalah Alphonso Davies (45+5’) yang sukses melepaskan tembakkan keras usai memanfaatkan umpan manis dari Leon Goretzka.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
