HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Enggan Anggap Timnas Indonesia Tim Kecil, Pelatih Australia: Ini Bukan Pertarungan David vs Goliath

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |22:09 WIB
Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold. (Foto: Reuters)
Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Australia, Graham Arnold takkan menganggap laga melawan Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023 seperti kisah pertarungan David vs Goliath. Sebab menurut Arnold, Timnas Indonesia bukanlah tim kecil, sehingga ia memastikan Socceroos –julukan Timnas Australia– takkan meremehkan Garuda.

Timnas Australia akan berhadapan dengan Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan ini akan digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Arnold tidak mau menganggap pertandingan itu layaknya sebagai pertarungan David versus Goliath, kisah pertempuran seorang gembala melawan raksasa. Dalam kisah itu, David yang merupakan seorang gembala berhasil meraih kemenangan meski tidak diunggulkan.

“Ini (Australia vs Indonesia) bukan pertarungan David vs Goliath,” kata Graham dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), Sabtu (27/1/2024).

Timnas Australia vs Uzbekistan

Pelatih berusia 60 tahun itu meyakini kedua tim akan memberikan yang terbaik dalam pertandingan mendatang. Arnold pun menyoroti performa kuat dari Timnas Indonesia meski kalah dari Jepang dan Irak.

