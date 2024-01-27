Napas Lega dari Timnas Indonesia yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Simak Jadwal Tayangnya di Vision+!

Saksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 live streaming di Vision+. (Foto: Vision+)

TIMNAS Indonesia bisa bernapas lega karena akhirnya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan Kirgizstan melawan Oman membawa berkah bagi Timnas Indonesia karena akhirnya dinyatakan berhak tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023.

Kirgizstan diketahui berhasil samakan kedudukan dengan Oman 1-1 dan kekalahan Bahrain 0-1 dari Yordania pada Kamis 25 Januari 2024. Dengan begitu, Oman total memiliki dua poin setelah menambah satu poin dari laganya dengan Kirgizstan.

Timnas Indonesia pun dengan raihan tiga poin dari tiga pertandingan otomatis berada di atas dari Oman. Dengan begitu, mereka memenuhi syarat masuk babak 16 besar.

Skuad besutan Shin Tae-yong ini pun berada di peringkat tiga dari empat klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Timnas Indonesia Ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia setelah mencoba dalam lima edisi.

Shin Tae-yong diketahui memang menargetkan Timnas Indonesia untuk menembus babak 16 besar. Meski mengalami kekalahan dua kali dari rekan satu grup di babak penyisihan, nyatanya Timnas Indonesia selamat dengan raihan poin yang lebih dari Oman.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar. Laga itu akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Al Rayyan, pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Australia sendiri menyandang juara Grup B, dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan dengan peringkat 25 dunia.

Berikut Jadwal Laga 16 Besar Piala Asia 2023:

28 Januari 2024

18.30 WIB | Australia vs Indonesia

23.00 WIB | Tajikistan vs Uni Emirat Arab

29 Januari 2024

18.30 WIB | Irak vs Yordania

23.00 WIB | Qatar vs Palestina

30 Januari 2024

18.30 WIB | Uzbekistan vs Thailand

23.00 WIB | Arab Saudi vs Korea Selatan

31 Januari 2024

18.30 WIB | Bahrain vs Jepang

23.00 WIB | Iran vs Suriah