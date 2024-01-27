Timnas Indonesia Dihantui Rekor Buruk Jelang Hadapi Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

DOHA - Timnas Indonesia memiliki misi sulit untuk bisa menembus babak perempat final Piala Asia 2023. Sebab, Skuad Garuda mempunyai rekor kurang bagus saat berhadapan dengan Australia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Meski tak diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan dalam laga nanti, tetapi Timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaiknya. Terlebih, Pasukan Garuda memiliki motivasi tambahan usai mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya.

Hal tersebut didapatkan, setelah Timnas Indonesia menempati posisi keempat di klasemen peringkat ketiga terbaik. Sementara di babak 16 besar, tim besutan Shin Tae-yong itu harus bertemu dengan Australia yang merupakan juara Grup B untuk bisa memperebutkan satu tempat di babak selanjutnya.

Semnetara Australi memiliki kepercayaan tinggi untuk bisa melaju ke babak perempat final Piala Asia 2023. Sebab, Socceroos -julukan Timnas Australia- memiliki rekor bagus saat berhadapan dengan Timnas Indonesia.

Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah bertemu dengan Australia sebanyak 15 pertandingan. Hasilnya, Skuad Garuda hanya mendapatkan satu kemenangan, tiga imbang dan 11 kekalahan.