Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dihantui Rekor Buruk Jelang Hadapi Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |01:28 WIB
Timnas Indonesia Dihantui Rekor Buruk Jelang Hadapi Australia di 16 Besar Piala Asia 2023
Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Timnas Indonesia memiliki misi sulit untuk bisa menembus babak perempat final Piala Asia 2023. Sebab, Skuad Garuda mempunyai rekor kurang bagus saat berhadapan dengan Australia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Meski tak diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan dalam laga nanti, tetapi Timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaiknya. Terlebih, Pasukan Garuda memiliki motivasi tambahan usai mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya.

Hal tersebut didapatkan, setelah Timnas Indonesia menempati posisi keempat di klasemen peringkat ketiga terbaik. Sementara di babak 16 besar, tim besutan Shin Tae-yong itu harus bertemu dengan Australia yang merupakan juara Grup B untuk bisa memperebutkan satu tempat di babak selanjutnya.

Semnetara Australi memiliki kepercayaan tinggi untuk bisa melaju ke babak perempat final Piala Asia 2023. Sebab, Socceroos -julukan Timnas Australia- memiliki rekor bagus saat berhadapan dengan Timnas Indonesia.

Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah bertemu dengan Australia sebanyak 15 pertandingan. Hasilnya, Skuad Garuda hanya mendapatkan satu kemenangan, tiga imbang dan 11 kekalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/51/1641511/mtbxc-dual-suspension-canggih-lahir-dari-feedback-juara-asia-myl.webp
MTB-XC Dual Suspension Canggih, Lahir dari Feedback Juara Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/pelatih_timnas_brasil_u_17_dudu_patetuci.jpg
Pelatih Brasil Siaga Satu Jumpa Timnas Indonesia U-17: Mereka Akan Habis-habisan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement