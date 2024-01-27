Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Reaksi Lucu Guardiola soal Jurgen Klopp Cabut dari Liverpool di Akhir Musim 2023-2024: Saya Bisa Tidur Lebih Nyenyak!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |13:59 WIB
Reaksi Lucu Guardiola soal Jurgen Klopp Cabut dari Liverpool di Akhir Musim 2023-2024: Saya Bisa Tidur Lebih Nyenyak!
Jurgen Klopp dan Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, ikut bereaksi atas keputusan Jurgen Klopp cabut dari Liverpool di akhir musim 2023-2024. Dia mengaku bisa tidur lebih nyenyak jika rival terkuatnya itu sudah tak melatih lagi.

Ya, Klopp telah mengonfirmasi akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024 sejak bergabung pada 8 Oktober 2015. Padahal, pelatih asal Jerman itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2026 bersama The Reds -julukan Liverpool.

Jurgen Klopp

Selama delapan tahun terakhir, Klopp telah mempersembahkan tujuh trofi untuk Liverpool dan menjadi penantang serius Manchester City di kompetisi domestik Inggris. Lucunya, Guardiola menyebut dirinya akan tidur lebih nyenyak jika Klopp yang dianggap sebagai rival terberatnya tak melatih lagi.

“Saya akan tidur lebih nyenyak!," kata Guardiola ketika ditanya tentang kabar Klopp akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, dikutip dari laman resmi Manchester City, Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/49/1641805/motogp-qatar-airways-grand-prix-of-portugal-siap-panaskan-sirkuit-algarve-cek-jadwal-lengkapnya-di-vision-iqn.webp
MotoGP: Qatar Airways Grand Prix of Portugal Siap Panaskan Sirkuit Algarve! Cek Jadwal Lengkapnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_menegaskan.jpg
Misi Ambisius Persija Jakarta: Bikin Arema FC Terbelit Kutukan Kandang di Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement