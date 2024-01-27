Reaksi Lucu Guardiola soal Jurgen Klopp Cabut dari Liverpool di Akhir Musim 2023-2024: Saya Bisa Tidur Lebih Nyenyak!

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, ikut bereaksi atas keputusan Jurgen Klopp cabut dari Liverpool di akhir musim 2023-2024. Dia mengaku bisa tidur lebih nyenyak jika rival terkuatnya itu sudah tak melatih lagi.

Ya, Klopp telah mengonfirmasi akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024 sejak bergabung pada 8 Oktober 2015. Padahal, pelatih asal Jerman itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2026 bersama The Reds -julukan Liverpool.

Selama delapan tahun terakhir, Klopp telah mempersembahkan tujuh trofi untuk Liverpool dan menjadi penantang serius Manchester City di kompetisi domestik Inggris. Lucunya, Guardiola menyebut dirinya akan tidur lebih nyenyak jika Klopp yang dianggap sebagai rival terberatnya tak melatih lagi.

“Saya akan tidur lebih nyenyak!," kata Guardiola ketika ditanya tentang kabar Klopp akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, dikutip dari laman resmi Manchester City, Sabtu (27/1/2024).