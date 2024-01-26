Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Asnawi Mangkualam Resmi Gabung Port FC!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:19 WIB
Breaking News: Asnawi Mangkualam Resmi Gabung Port FC!
Asnawi Mangkualam resmi gabung Port FC (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
ASNAWI Mangkualam secara resmi diperkenalkan sebagai penggawa baru klub Liga 1 Thailand, Port FC. Ia akan membela tim tersebut pada putaran kedua Liga 1 Thailand 2023-2024.

RESMI: Port Authority mengumumkan akuisisi ‘Asnawi’, kapten tim nasional Indonesia,” tulis akun Instagram resmi Port FC (@portfc_official), dikutip pada Jumat (26/1/2024).

Asnawi Mangkualam

Port Authority FC menutup kesepakatan penting di hari terakhir bursa transfer pemain. Setelah resmi mengumumkan perolehan Asnawi Mangkualam, bek kanan kapten timnas Indonesia, untuk bergabung dengan tentara untuk bertarung di leg kedua musim 2023-2024,” sambung keterangan resmi klub.

Asnawi akan menjadi pelengkap kuota pemain Asia Tenggara (ASEAN) di Port FC. Pemain berusia 24 tahun itu dipastikan akan bergabung setelah membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

