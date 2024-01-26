Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melesat Kelar Fase Grup Piala Asia 2023, Nomor 1 Naik 12 Posisi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:52 WIB
5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melesat Kelar Fase Grup Piala Asia 2023, Nomor 1 Naik 12 Posisi!
Timnas Irak, 1 dari 5 negara yang ranking FIFA-nya melesat kelar fase grup Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara yang ranking FIFA-nya melesat kelar fase grup Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Fase Grup Piala Asia 2023 baru saja rampung diselenggarakan pada Kamis, 25 Januari 2024 malam WIB.

Dari situ diketahui negara-negara mana saja yang lolos 16 besar Piala Asia 2023. Dalam perjalanannya menuju fase gugur, ada sejumlah negara yang mendapatkan banyak tambahan poin di ranking FIFA sehingga mendongrak posisi mereka. Siapa saja?

Berikut 5 negara yang ranking FIFA-nya melesat kelar fase grup Piala Asia 2023:

5. Timnas Indonesia (Naik 5 Posisi)

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia sebenarnya hanya mendapatkan sekira tambahan 10 poin di ranking FIFA setelah melakoni tiga laga Grup D Piala Asia 2023. Meski begitu, tambahan itu sudah cukup mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia dari peringkat 147 ke 142 dunia.

Timnas Indonesia bisa memperbaiki posisi mereka jika di luar dugaan menang atas tim peringkat 23 dunia, Australia, di babak 16 besar Piala Asia 2023. Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia diperkirakan meraup 25 poin tambahan di ranking FIFA.

4. Irak (Naik 5 Posisi)

Timnas Irak

Skuad asuhan Jesus Casas ini tampil ganas di tiga laga Grup D Piala Asia 2023. Skuad Singa Mesopotamia –juluka Irak– ini berturut-turut menang 3-1 atas Timnas Indonesia, mempermalukan Jepang 2-1 dan menang dramatis 3-2 atas Vietnam.

Berkat rentetan kemenangan di atas, Irak mendapatkan tambahan 43,42 poin di ranking FIFA. Alhasil, Irak naik lima posisi dari peringkat 63 ke 58 dunia.

Halaman:
1 2 3
      
