Momen Adam Alis yang Sudah Kemas Koper Siap Pulang ke Indonesia: Allah Sebaik-baik Perencana

PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Adam Alis benar-benar tak menyangka Garuda berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebab ternyata Adam Alis sudah mengemas kopernya untuk pulang ke Tanah Air.

Ya, Adam Alis awalnya tampak pesimis Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab usai dikalahkan Jepang 1-3 di matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023, harapan Timnas Indonesia untuk lolos sebagai peringkat ketiga terbaik sangatlah kecil.

Apalagi ketika di laga Grup E, Bahrain justru menang 1-0 atas Yordania dan membuat posisi Timnas Indonesia di klasemen peringkat ketiga terbaik semakin terancam. Dengan begitu, harapan terakhir Timnas Indonesia pun tergantung pada laga pamungkas Grup F antara Kirgistan vs Oman yang baru berlangsung pada Kamis 25 Januari 2022 pukul 22.00 WIB.

Sayangnya, pada awal laga Oman dengan cepat unggul 1-0 atas Kirgistan, padahal Timnas Indonesia membutuhkan hasil imbang untuk bisa mengamankan empat posisi terbaik di klasemen peringkat ketiga tersebut. Beruntung, pada menit 80 striker Kirgistan Joel Kojo berhasil mencetak gol.

Skor 1-1 menjadi hasil akhir dari laga Kirgistan vs Oman, sekaligus membuat Timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia. Gara-gara hasil itu, Oman pun hanya mengoleksi 2 poin, kalah dari Timnas Indonesia yang sudah mengumpulkan 3 poin.

Awalnya, banyak yang tidak menyangka Timnas Indonesia ternyata benar-benar berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 karena peluangnya sangat tipis. Adam Alis termasuk di antara salah satu pihak yang ragu.