Jadwal Lengkap 16 Besar Piala Asia 2023: Timnas Indonesia vs Australia hingga Arab Saudi Tantang Korea Selatan!

JADWAL lengkap 16 besar Piala Asia 2023 telah diketahui, di mana salah satu laganya ada Timnas Indonesia yang berjumpa Australia. Ya, Garuda dipastikan bermain di babak 16 besar usai lolos sebagai predikat empat tim peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia dipastikan masih akan terus melanjutkan petualangannya di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar tersebut. Garuda yang sejatinya hanya meraih 3 poin dari hasil kemenangan 1-0 atas Vietnam dan kekalahan 1-3 dari Vietnam dan 1-3 dari Jepang ternyata tetap membuat pasukan Shin Tae-yong lolos ke 16 besar.

Timnas Indonesia yang finis di peringkat ketiga di Grup D ternyata masuk ke dalam empat tim posisi terbaik, mengalahkan Oman dan China yang juga finis di peringkat ketiga pada Grup F dan Grup A. Tentu lolosnya Timnas Indonesia itu menjadi sejarah baru untuk sepakbola Tanah Air.

Sebab untuk pertama kalinya Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sebelumnya di empat turnamen Piala Asia yang diikuti Garuda, yakni pada edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007, Timnas Indonesia selalu tumbang di fase grup.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menantang Australia yang merupakan juara Grup B. Selama fase grup, Australia meraih 7 poin.

Australia tepatnya sukses dua kali menang saat melawan India (2-0) dan Suriah (1-0). Lalu Australia sempat ditahan Uzbekistan (1-1).