Perkenalkan RAP FC Indonesia, Tim Sepakbola Advokat Pemenang Piala Dunia dan Piala Asia

JAKARTA - Resha Agriansyah Partnership (RAP) FC, tim sepakbola yang berisi para advokat Indonesia kembali mengharumkan nama negara di dunia internasional berhasil mengharumkan nama negara di dunia internasional dengan menjuarai Asia Lawyers Cup yang berlangsung di Kamboja pada 17-21 Januari 2024 kemarin.

Resha Agriansyah selaku Owner RAP FC dan Founder Resha Agriansyah Partnership Law Firm menyebutkan, ini adalah kali pertama tim sepakbola advokat Indonesia menjuarai turnamen tersebut sejak digulirkan pertama kali pada 2007 lalu.

Selain itu ini adalah kali kedua RAP FC menjuarai turnamen sepakbola advokat internasional setelah sebelumnya pada 2023 lalu berhasil menjuarai Advocat Football Club Nation Cup 2023 di Saint Tropez, Perancis.

“Saya bangga dengan perjuangan dan kerja keras seluruh tim sehingga kita bisa mengharumkan Indonesia di ajang sepakbola advokat internasional,” kata Resha dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).

Dalam turnamen kali ini, Resha menyebut kemampuan RAP FC memang terlihat mencolok dibanding dengan tim-tim lain dengan melesakka 67 gol dan hanya kebobolan 1 gol.

Di babak penyisihan melawan BAKC Football Tim asal Kamboja yang merupakan tuan rumah, RAP FC menggulung lawannya dengan skor 20-0, melawan Nepal Team dengan skor 21-0, melawan Eurasia pada babak kualifikasi sebelumnya 13-0.

Bahkan pada babak semifinal, Nepal enggan bertanding dan memilih kalah WO (Walk Over) sehingga skornya hanya 3-0. Di babak final, RAP FC menggilas lawannya yaitu Eurasia dengan skor 10-1.