Penyebab Shin Tae-yong Sebut Timnas Indonesia Tak Layak Tempati Peringkat 146 Dunia

Shin Tae-yong sebut Timnas Indonesia tak layak tempati peringkat 146 dunia. (Foto: REUTERS)

PENYEBAB Shin Tae-yong menyebut Timnas Indonesia tak layak menempati peringkat 146 dunia akan diulas Okezone. Shin Tae-yong menilai berdasarkan gaya permainan saat ini, skuad Garuda tak layak berada di barisan bawah ranking FIFA.

Penilaian itu muncul setelah Timnas Indonesia nyatanya sanggup bersaing di Piala Asia 2023, yang mana diikuti tim-tim top dunia. Terbukti, Timnas Indonesia hanya kalah 1-3 dari Irak dan Jepang yang menempati peringkat 63 serta 17 dunia, serta menang 1-0 atas Vietnam (peringkat 94 dunia).

(Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

"Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat fakta permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Jepang.

Pelatih asal Korea Selatan itu menyadari timnya terlemah dibandingkan negara-negara kontestan Piala Asia 2023 jika ukurannya ranking FIFA. Namun, Shin Tae-yong sejauh ini puas dengan penampilan timnya yang dihuni mayoritas pemain muda.

Timnas Indonesia memiliki rataan usia pemain 24,33 tahun. Saat ini ada 11 pemain yang berusia di bawah 23 tahun dari 26 nama personel di skuad Timnas Indonesia.

"Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023. Jadi, ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya," tegas pelatih 53 tahun ini.