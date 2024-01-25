Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini, Kamis 25 Januari 2024: Yordania vs Bahrain dan Oman vs Kirgistan Tentukan Nasib Timnas Indonesia!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |05:47 WIB
Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini, Kamis 25 Januari 2024: Yordania vs Bahrain dan Oman vs Kirgistan Tentukan Nasib Timnas Indonesia!
Pratama Arhan dan Takefusa Kubo di laga Timnas Indonesia vs Jepang (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL Piala Asia 2023 hari ini, Kamis 25 Januari 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak empat pertandingan terakhir di fase grup akan dimainkan.

Dua diantaranya akan menentukan nasib Timnas Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar. Empat pertandingan yang akan digelar hari ini masing-masing merupakan dua laga terakhir Grup E dan Grup D.

 

Pertandingan di Grup E akan mempertemukan Korea Selatan vs Malaysia dan Yordania vs Bahrain. Semetnara dua laga di Grup F antara Arab Saudi vs Thailand dan Kirgistan vs Oman.

Laga Yordania vs Bahrain dan Kirgistan vs Oman menjadi pertandingan yang ikut menentukan nasib Timnas Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 via peringkat tiga terbaik.

Ya, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat tiga terbaik. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

