Yordania Ogah Menang Lawan Bahrain demi Hindari Jepang di 16 Besar Piala Asia 2023?

YORDANIA ogah menang lawan Bahrain demi menghindari Jepang di 16 besar Piala Asia 2023? Yordania akan menghadapi Bahrain di matchday pamungkas Grup E Piala Asia 2023, Kamis (25/4/2024) pukul 18.30 WIB.

Setelah melalui dua pertandingan di Grup E, Yordania racikan Hussein Ammouta memuncaki klasemen dengan empat angka. Perolehan poin Yordania sama persis dengan Korea Selatan di tempat kedua.

(Yordania hampir menang atas Korea Selatan. (Foto: REUTERS)

Yordania berada di posisi yang lebih baik ketimbang Korea Selatan karena unggul selisih gol, yakni +4 dan +2. Melihat kondisi sekarang, Yordania memang belum dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Namun, satu kaki Mousa Al-Tamari dan kawan-kawan sejatinya sudah menginjak babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, jika tidak kalah lebih dari selisih empat gol kontra Bahrain, Yordania dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Di atas kertas, sulit bagi Bahrain mengalahkan Yordania. Menghadapi tim sekelas Malaysia saja, Bahrain cuma menang 1-0. Melihat kondisi sekarang, Yordania justru berpeluang finis sebagai juara Grup E.

Mereka tampil impresif di dua laga awal dengan menggilas Malaysia 4-0 dan bermain 2-2 dengan tim kuat Korea Selatan. Bahkan Yordania hampir menang atas Korea Selatan jika skuad Taeguk Warriors tidak mencetak gol di masa injury time babak kedua.

Hanya saja, Yordania mengalami kendala jika finis sebagai juara Grup E. Di 16 besar, Yordania bakal dihadapkan dengan runner-up Grup D yang notabene calon kuat juara Piala Asia 2023, Jepang.

Diprediksi jika boleh memilih, Yordania lebih baik finis sebagai runner-up Grup E. Hal itu karena dengan finis sebagai runner-up grup, mereka akan bersua juara Grup F yang kemungkinan ditempati Arab Saudi. Secara kekuatan, Jepang praktis dinilai lebih kuat ketimbang Arab Saudi.