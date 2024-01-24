Hasil Timnas Irak vs Vietnam di Piala Asia 2023: Kalahkan Vietnam Secara Dramatis, Irak Lolos dengan Sempurna ke 16 Besar

DOHA – Kemenangan dramatis berhasil diraih Tim Nasional (Timnas) Irak atas Vietnam di matchday ketiga Grup D Piala Asia 2023, pada Rabu (24/1/2024) malam WIB. Berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Irak tepatnya menang dengan skor tipis 3-2.

Irak bisa dikatakan menang dramatis karena awalnya sempat tertinggal 0-1, lalu ketika sudah unggul 2-1 pun masih bisa disamakan Vietnam 2-2 di menit 90. Hebatnya, pada menit 90+12, Irak kembali mencetak gol yang disumbangkan oleh Aymen Hussein.

Karena itulah kemenangan 3-2 atas Vietnam itu sangat dramatis. Berkat hasil itu juga, Irak lolos dengan sempurna ke 16 besar dengan status juara Grup A selalu menang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup sengit sejak menit awal. The Golden Star Warriors -julukan Vietnam- dan Irak kerap jual beli serangan kendati belum ada yang berhasil membuahkan gol.

The Golden Star Warriors sempat menjebol gawang Irak lewat gol bunuh diri Zaid Tahseen di menit ke-16. Tapi sialnya, gol tersebut dianulir setelah wasit meninjaunya lewat VAR karena salah satu pemain Vietnam sudah dalam posisi offside.

Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- mendapat peluang terbaiknya di menit ke-37 lewat tendangan Zidane Iqbal. Tapi sayangnya, tendangan eks pemain Manchester United itu masih bisa ditangkap kiper Vietnam, Filip Nguyen.

Pada menit ke-42, Vietnam sukses membuka keran golnya lewat sontekan Bui Hoang Viet Anh. Sialnya, di menit 45+4 Vietnam harus bermain 10 orang setelah Khuat Van Khang diganjar kartu kuning kedua. Pada akhirnya, The Golden Star Warriors unggul sementata 1-0 atas Irak.