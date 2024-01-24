Live di RCTI Nanti Malam! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023 sudah dirilis. Rencananya matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Al Thumama Stadium itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Jelang laga nanti, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali memberi keyakinan kepada Sandy Walsh dan kawan-kawan. Ia menilai ada peluang Timnas Indonesia mengalahkan Jepang di Piala Asia 2023.

“Bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Di sepakbola semuanya bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin, peringkat atas dikalahkan peringkat bawah,” kata Zainudin Amali, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (24/1/2024).

Ia optimistis karena Timnas Indonesia didukung dengan kondisi para pemain yang sudah siap tempur. Zainudin Amali juga mengatakan terpenting adalah komunikasi yang juga harus ditingkatkan.

“Informasi yang kami dapat anak-anak Insya Allah dalam kondisi siap. Walaupun kita tahu melawan Jepang ini tidak mudah. Dari perjalanan di Piala Asia 2023 ini kita lihat ada peningkatan,” ujar mantan Menpora ini.

“Saya kira hal paling utama adalah kerja sama tim. Walaupun intinya kita punya pemain inti dari beberapa klub, hingga bermain di Eropa, tidak bisa kerja sama, ya, tidak bisa apa-apa,” sambungnya.