Super Big Match! Indonesia Bersiap Kalahkan Jepang Rebut Tiket 16 Besar Piala Asia 2023

Saksikan laga Timnas Indonesia vs Jepang pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Vision+ (Foto: ist)

JAKARTA - Fase penyisihan Grup D Piala Asia 2023 menyisakan Timnas Indonesia vs Jepang pada Rabu, 24 Januari 2024 di Stadion Al Thumama, Qatar. Pertandingan ini akan jadi penentu apakah Indonesia bisa melaju ke babak 16 besar atau ikut tersingkir.

Setelah kemenangan atas Vietnam, Indonesia harus merebut posisi sebagai runner up dari Jepang. Saat ini, Jepang menempati peringkat dua dengan 3 poin dalam klasemen Grup D. Irak yang menempati peringkat teratas sudah otomatis lolos ke babak 16 besar.

Pertandingan selama 90 menit ini diperkirakan akan berjalan panas, karena kualitas pemain Jepang yang dikenal lebih unggul dari Timnas Indonesia. Meski bercampur dengan pemain naturalisasi, Shin Tae Yong telah menyiapkan Skuad Garuda dengan sejumlah taktik.

Dilihat dari pertandingan melawan Vietnam, Shin Tae Yong diprediksi akan melakukan sejumlah perubahan. Mengingat Jordi Amat yang mengalami cedera saat laga dengan Vietnam, maka belum bisa dipastikan ia akan ikut merumput bersama pemain lainnya.

Berbeda dari sebelumnya, Shin Tae Yong diprediksi akan mengatur posisi pemain dengan formasi 3-4-2-1. Egy Maulana Vikri akan dicoret dari daftar starter dilihat dari performanya melawan Vietnam dinilai kurang apik.

Sayap kanan akan diisi oleh Asnawi Mangkualam ditemani Shayne Pattynama di sisi kiri menggantikan Pratama Arhan. Lini tengah akan dipenuhi oleh Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya yang akhirnya mendapat kesempatan setelah Shin Tae Yong melihat gaya bermainnya yang ambisius.