HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Jepang: Hajime Moriyasu Beberkan Kunci Sukses Samurai Biru

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |06:57 WIB
Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu (Foto: Reuters)
DOHA – Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu mengungkap kunci sukses Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- dalam beberapa pertandingan terakhir. Faktor ini harus menjadi catatan dan diwaspadai oleh Timnas Indonesia.

Timnas Jepang akan berhadapan dengan Indonesia di laga ketiga fase grup Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Al-Thumama, Doha, Qatar pada Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Laga tersebut akan menjadi penentu nasib bagi kedua tim di Piala Asia 2023. Baik Timnas Jepang atau Indonesia wajib meraih kemenangan jika ingin melenggang mulus ke babak berikutnya. Andai imbang, nasib kedua tim ditentukan hasil pertandingan Grup E dan F.

Menjelang pertandingan krusial itu, Moriyasu berbagi ilmu soal kunci sukses Timnas Jepang belakangan ini. Sebelum dikalahkan Irak (1-2), Samurai Biru diketahui tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan beruntun sejak Maret 2023 lalu.

Moriyasu mengatakan punya sistem tersendiri dalam memimpin timnya. Pelatih berusia 55 tahun itu mengungkapkan senang mendengarkan pendapat para pemain sebelum mengambil keputusan. Mitoma mengaku, hal ini sering dilakukannya bahkan saat pertandingan berlangsung.

“Sebagai orang yang sebagai penanggung jawab tim, ada banyak hal yang harus kulakukan. Ada beberapa tipe yang berbeda, tapi menurutku aku lebih tipe tipe bottom-up daripada tipe top-down. Aku ingin menciptakan lingkungan di mana semua orang bisa bekerja keras mencapai tujuan mereka dan menang. Bahkan dalam permainan, saya pikir saya lebih tipe bottom-up,” kata Moriyasu dikutip dari Soccer King, Rabu (24/1/2024).

1 2
      
