HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024: Ada Timnas Indonesia vs Jepang dan Irak vs Vietnam, Live di RCTI dan iNews!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |06:48 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024: Ada Timnas Indonesia vs Jepang dan Irak vs Vietnam, Live di RCTI dan iNews!
Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI dan iNews.

Sebanyak dua pertandingan terakhir Grup D akan digelar hari ini. Dua pertandingan yang dimaksud adalah Timnas Indonesia vs Jepang dan Irak vs Vietnam.

Pertandingan melawan Jepang akan menjadi pertandingan terakhir Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Laga ini tentunya akan menjadi penentuan bagi Skuad Garuda untuk lolos ke babak 16 besar.

Jepang jelas bukan lawan yang mudah bagi pasukan Shin Tae-yong. Samurai Biru merupakan tim Asia tersukses saat ini juga beranggotakan pemain-pemain kelas dunia.

Untuk itu, hasil imbang menjadi target paling realistis bagi Skuad Garuda di laga malam nanti. Di sisi lain, hasil imbang saja sebenarnya belum cukup karena Timnas Indonesia masih harus bergantung pada laga lainnya yakni Oman vs Kirgistan di Grup F.

Timnas Indonesia mendapat suntikan motivasi dari Ketum PSSI, Erick Thohir, jelang laga kontra Jepang malam nanti. Erick Thohir datang langsung untuk membakar semangat para penggawa Skuad Garuda.

