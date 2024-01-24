Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Datang Langsung ke Qatar, Erick Thohir Suntikan Motivasi untuk Asnawi Mangkualam Cs

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |05:35 WIB
DOHA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, datang langsung ke Qatar untuk memberikan motivasi kepada para pemain Timnas Indonesia yang sedang berlaga di Piala Asia 2023. Apalagi, Timnas Indonesia masih menjaga asa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 saat ini.

"Kenapa kita di sini. Kita di sini karena ingin sarapan atau ingin lolos ke babak 16 besar. Bisa? Target pertandingan kalah, seri, menang? Menang!" kata Erick Thohir dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (24/1/2024).

Erick Thohir

"Terakhir Indonesia masuk sini 2007 kalau tidak salah, jadi hampir 17 tahun yang lalu. Jadi ada sejarah yang harus dibuat. Kalau posisi saya di tempat Anda, tentu saya enggak mau sia-siakan, tidak hanya diri Anda sendiri, keluarga Anda, dan masyarakat Indonesia pasti ingin yang terbaik. Tapi stay humble!" tambahnya.

Erick Thohir mengatakan bahwa mengalahkan Jepang memang bukan perkara mudah untuk skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Namun, dia pastikan dalam pertandingan segala kemungkinan bisa terjadi.

"Tim Jepang bukan tim yang gampang untuk diserikan dan dikalahkan. Bisa enggak kita fokus 90 menit atau lebih? Fokus di strategi yang sudah disepakati, sekecil apa pun kesempatan harus diambil," tutur Erick Thohir.

“Kehormatan saya sebagai Ketua Umum PSSI bisa hadir di sini untuk bisa menyaksikan sejarah yang akan kalian buat. Terima kasih, ayo!" lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
