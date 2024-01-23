Media Jepang Tak Sungkan Sebut Asnawi Mangkualam Pemain Tangguh seperti Komodo Indonesia

KAPTEN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam mendapatkan julukan yang unik oleh salah satu media di Jepang, yakni Nikkan Sports. Julukan yang dimaksud adalah mereka menyebut Asnawi sebagai Komodo Indonesia lantaran bermain sangat agresif dan tangguh.

Nikkan Sports menyoroti skuad Timnas Indonesia jelang melawan Jepang di matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023, pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Laga Timnas Indonesia vs Jepang sendiri menjadi sangat penting bagi kedua tim karena memperebutkan posisi runner-up Grup D.

Tentu menjadi runner-up akan membuat tim yang menang nanti lolos langsung ke 16 besar Piala Asia 2023 via dua tim terbaik di Grup D. Kabar baiknya, hasil imbang atau kalah pun tetap bisa membuat Timnas Indonesia lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

Tentu Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia (peringkat 17 dunia) di atas kertas lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia (peringkat 146 dunia). Wataru Endo cs saat ini berada di posisi kedua Grup D dengan 3 poin usai menang 4-2 atas Vietnam dan kalah 1-2 dari Irak.

Sementara itu, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup D usai takluk 1-3 dari Irak dan menang 1-0 atas Vietnam berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam. Menariknya, bek kanan Timnas Indonesia itu mendapat sorotan dari media Jepang, Nikkan Sports.

Dalam artikelnya, Nikkan Sports menyebut Asnawi Mangkualam harus diwaspadai oleh para pemain Timnas Jepang. Sebab, pemain Jeonnam Dragons itu memiliki permainan yang lincah, agresif dan kuat dalam berduel dengan lawan hingga mampu mencetak gol.

"Bek Naga Komodo Asnawi Mangkualam harus diwaspadai. Ia merupakan bek kanan agresif yang juga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di K-League Korea," bunyi pernyataan media Jepang Nikkan Sports, dikutip Selasa (23/1/2024).