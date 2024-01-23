Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Jordi Amat Berutang Budi ke Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |21:11 WIB
Alasan Jordi Amat Berutang Budi ke Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam
Momen Pratama Arhan memanggil pihak medis ketika melihat Jordi Amat terkapar di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Jordi Amat merasa berutang budi pada Pratama Arhan usai laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Hal ini karena Arhan menjadi pemain pertama yang memberikan pertolongan pada Jordi dan segera memanggil tim medis untuk merawatnya.

Seperti diketahui, hal kurang mengenakan terjadi pada Jordi Amat di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia vs Vietnam. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat (19/01/2023) itu, Jordi mendapat aksi sikutan dari pemain Vietnam, Nguyen Van Tung.

Akibat kejadian tersebut, bek Johor Darul Takzim itu langsung terkapar seketika di lapangan. Hal itu tidak lepas dari keadaan hidungnya yang mengucurkan banyak darah.

Melihat Jordi Amat yang terkapar, Pratama Arhan menjadi sosok pemain yang pertama kali menghampirinya. Pemain yang baru bergabung dengan klub Korea Selatan, Suwon FC itu pun terkejut dengan pendarahan Jordi Amat.

Jordi Amat

Dengan segera, Arhan berteriak meminta tim medis Timnas Indonesia untuk segera masuk ke lapangan dan memberikan perawatan. Tak ama, tim medis pun datang dan Jordi Amat segera ditarik keluar dan digantikan dengan Rizky Ridho.

Beruntungnya lagi, perjuangan Jordi Amat yang berdarah-darah ini juga terbayarkan dengan hasil akhir pertandingan yang berbuah kemenangan sehingga peluang Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar terbuka lebar.

Halaman:
1 2
      
