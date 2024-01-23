Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Suriah vs India: Timnas Indonesia Terancam!

Berikut klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Suriah vs India. (Foto: REUTERS)

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Timnas Suriah vs India akan diulas Okezone. Suriah menang 1-0 atas India dalam matchday ketiga Grup B Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Stadion Al Bayt, Selasa (23/1/2024) malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Suriah dicetak Omar Khribin di menit 77. Berkat kemenangan ini, Suriah menutup Grup B Piala Asia 2023 di posisi tiga dengan koleksi empat angka.

(Timnas Suriah finis di posisi tiga Grup B Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Sementara itu, India terjerembab di posisi juru kunci dengan nol poin. Australia keluar sebagai juara Grup B dengan tujuh angka, disusul Uzbekistan di posisi dua dengan lima angka.

Kemenangan atas India membuat Suriah langsung naik ke puncak klasemen sementara peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 dengan koleksi empat angka dan selisih gol nol. Suriah berhasil melewati Bahrain dan Timnas Indonesia yang menempati posisi dua dan tiga klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 dengan tiga poin angka.

Lantas, apakah Suriah sudah dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat peringkat tiga terbaik? Jawabannya belum.

Sebab, masih ada empat tim penghuni peringkat tiga yang belum memainkan laga pamungkasnya. Mereka ialah Timnas Indonesia yang dijadwalkan menghadapi Jepang, Palestina ditantang Hong Kong, Bahrain jumpa Yordania dan Oman bersua Kirgistan.