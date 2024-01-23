Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Hong Kong vs Palestina di Piala Asia 2023: Pengaruhi Nasib Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:01 WIB
Berikut link live streaming Timnas Hong Kong vs Palestina di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
LINK live streaming Timnas Hong Kong vs Timnas Palestina di matchday pamungkas Grup C Piala Asia 2023 dapat klik di sini! Laga ini bakal digelar di Abdullah Bin Khalifah Stadium, Qatar pada Selasa (23/1/2024) pukul 22.00 WIB.

Baik Hong Kong dan Palestina sama-sama memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Hong Kong butuh kemenangan besar atas Palestina untuk membuka jalan ke fase gugur.

Jorn Andersen

(Pelatih Timnas Hong Kong, Jorn Andersen)

Saat ini setelah melalui dua pertandingan Grup C, Hong Kong racikan Jorn Andersen belum mengemas poin dengan selisih gol -3. Untuk membuka jalan ke 16 besar via jalur peringkat tiga terbaik, Hong Kong wajib menang minimal selisih tiga gol.

Bagaimana dengan Palestina? Kemenangan atas Hong Kong hampir pasti menggaransi Palestina ke 16 besar Piala Asia 2023.

Koleksi empat angka sudah cukup bagi Palestina lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat tiga terbaik. Koleksi empat angka membuat Palestina mengungguli tim-tim lain di klasemen sementara peringkat tiga terbaik seperti Bahrain dan Timnas Indonesia yang saat ini sama-sama mengoleksi tiga angka, plus China yang mengemas dua poin.

Meski begitu, ada potensi Hong Kong dan Palestina terpeleset di laga nanti malam. Karena sama-sama ngotot memenangkan pertandingan, hasil akhir justru berujung imbang.

