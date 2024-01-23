Sebut Jepang Tim Terbaik di Asia, Shin Tae-yong Prediksi Timnas Indonesia Bakal Kesulitan untuk Menang

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menilai pasukannya akan kesulitan untuk menang saat berjumpa Jepang di matchday ketiga Piala Asia 2023. Sebab Shin Tae-yong mengakui Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini, sehingga mengalahkan mereka jelas bukan perkara yang mudah.

Ya, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berhadapan dengan Jepang dalam laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Laga itu akan berlangsung di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong mengatakan Jepang adalah tim dengan pemain-pemain berkualitas dan syarat pengalaman. Jadi, dia nilai wajar jika Jepang menjadi unggulan dalam Piala Asia 2023.

"Tentu saja, Jepang adalah tim top di AFC. Tim nomor satu," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (23/1/2024).

Jadi, tidak heran jika pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan tim asuhannya akan menghadapi ujian berat saat melawan Jepang nanti. Kendati demikian, Shin Tae-yong tetap menjanjikan Timnas Indonesia siap memberikan performa terbaik saat melawan Samurai Biru -julukan Jepang-.

"Mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit bagi kami, tetapi kami ingin menunjukkan penampilan yang bagus," sambung Shin Tae-yong.