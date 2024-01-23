Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebut Jepang Tim Terbaik di Asia, Shin Tae-yong Prediksi Timnas Indonesia Bakal Kesulitan untuk Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:51 WIB
Sebut Jepang Tim Terbaik di Asia, Shin Tae-yong Prediksi Timnas Indonesia Bakal Kesulitan untuk Menang
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (kiri). (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menilai pasukannya akan kesulitan untuk menang saat berjumpa Jepang di matchday ketiga Piala Asia 2023. Sebab Shin Tae-yong mengakui Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini, sehingga mengalahkan mereka jelas bukan perkara yang mudah.

Ya, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berhadapan dengan Jepang dalam laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Laga itu akan berlangsung di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong mengatakan Jepang adalah tim dengan pemain-pemain berkualitas dan syarat pengalaman. Jadi, dia nilai wajar jika Jepang menjadi unggulan dalam Piala Asia 2023.

"Tentu saja, Jepang adalah tim top di AFC. Tim nomor satu," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (23/1/2024).

Timnas Indonesia

Jadi, tidak heran jika pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan tim asuhannya akan menghadapi ujian berat saat melawan Jepang nanti. Kendati demikian, Shin Tae-yong tetap menjanjikan Timnas Indonesia siap memberikan performa terbaik saat melawan Samurai Biru -julukan Jepang-.

"Mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit bagi kami, tetapi kami ingin menunjukkan penampilan yang bagus," sambung Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640061/link-live-streaming-timnas-indonesia-u17-vs-zambia-di-piala-dunia-u17-2025-pom.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Siapa Unggul di Laga Pembuka Piala Dunia U-17 2025?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement