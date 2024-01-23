Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pratama Arhan, Diabaikan Tokyo Verdy Kini Jadi Salah Satu Jagoan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:59 WIB
Kisah Pratama Arhan, Diabaikan Tokyo Verdy Kini Jadi Salah Satu Jagoan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Pratama Arhan unjuk gigi di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Pratama Arhan, pemain yang diabaikan klub Tokyo Verdy hingga menjadi salah satu jagoan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Masuknya nama Pratama Arhan ke dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 sempat menuai banyak kritik.

Pasalnya, pemain asal Blora itu hampir tidak pernah bermain di bekas klubnya, Tokyo Verdy. Sejak bergabung dengan klub Jepang, Tokyo Verdy pada 2022 lalu, Pratama Arhan tercatat hanya bermain pada 2 laga Liga 2 Jepang dan 2 pertandingan Emperors Cup. Total, ia hanya mencatatkan 256 menit bermain.

Pratama Arhan

(Bakat Pratama Arhan disia-siakan Tokyo Verdy. (Foto: Laman resmi Tokyo Verdy)

Diabaikan Tokyo Verdy selama dua tahun membuat performa Pratama Arhan menurun. Terlihat di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Pratama Arhan bermain kurang apik. Aksi bertahan dan tusukan yang biasa ia tampilkan tidak terlihat sama sekali.

Akibat penurunan performa yang signifikan tersebut, para pencinta sepakbola Tanah Air sangat menyayangkan keputusan Shin Tae-yong yang membawanya di Piala Asia 2023. Menurut mereka, nama Shayne Pattynama sudah cukup untuk mengisi posisi kiri pertahanan Timnas Indonesia

Meski begitu, Shin Tae-yong tetap keukeuh pada pilihannya dan melihat ada hal spesial dari Pratama Arhan. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga berusaha untuk tetap menyalakan api semangat Pratama Arhan dan berusaha untuk tidak membiarkan bakatnya mati.

"Jika Timnas Indonesia tidak memilih dia, performa dia akan benar-benar mati. Jadi saya sengaja pilih dia untuk masa depan sepakbola Indonesia juga," kata Shin Tae-yong tentang pemanggilan Pratama Arhan ke Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107/shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181069/nco_jansen_hina_indonesia_sebagai_negara_miskin_psmmakassar-r9nu_large.jpg
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181048/mees_hilgers-WYpC_large.jpg
Kisah Miris Mees Hilgers, Bek Timnas Indonesia yang Cedera ACL dan Harus Absen 9 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640157/nonton-selangor-fc-vs-persib-bandung-di-vision-ini-cara-dan-paket-streamingnya-wne.webp
Nonton Selangor FC vs Persib Bandung di VISION+, Ini Cara dan Paket Streamingnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/22/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Bos Ducati Bocorkan Sisi Lain Marc Marquez yang Jarang Diketahui Publik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement