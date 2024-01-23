Kisah Pratama Arhan, Diabaikan Tokyo Verdy Kini Jadi Salah Satu Jagoan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

KISAH Pratama Arhan, pemain yang diabaikan klub Tokyo Verdy hingga menjadi salah satu jagoan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Masuknya nama Pratama Arhan ke dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 sempat menuai banyak kritik.

Pasalnya, pemain asal Blora itu hampir tidak pernah bermain di bekas klubnya, Tokyo Verdy. Sejak bergabung dengan klub Jepang, Tokyo Verdy pada 2022 lalu, Pratama Arhan tercatat hanya bermain pada 2 laga Liga 2 Jepang dan 2 pertandingan Emperors Cup. Total, ia hanya mencatatkan 256 menit bermain.

(Bakat Pratama Arhan disia-siakan Tokyo Verdy. (Foto: Laman resmi Tokyo Verdy)

Diabaikan Tokyo Verdy selama dua tahun membuat performa Pratama Arhan menurun. Terlihat di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Pratama Arhan bermain kurang apik. Aksi bertahan dan tusukan yang biasa ia tampilkan tidak terlihat sama sekali.

Akibat penurunan performa yang signifikan tersebut, para pencinta sepakbola Tanah Air sangat menyayangkan keputusan Shin Tae-yong yang membawanya di Piala Asia 2023. Menurut mereka, nama Shayne Pattynama sudah cukup untuk mengisi posisi kiri pertahanan Timnas Indonesia

Meski begitu, Shin Tae-yong tetap keukeuh pada pilihannya dan melihat ada hal spesial dari Pratama Arhan. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga berusaha untuk tetap menyalakan api semangat Pratama Arhan dan berusaha untuk tidak membiarkan bakatnya mati.

"Jika Timnas Indonesia tidak memilih dia, performa dia akan benar-benar mati. Jadi saya sengaja pilih dia untuk masa depan sepakbola Indonesia juga," kata Shin Tae-yong tentang pemanggilan Pratama Arhan ke Timnas Indonesia.